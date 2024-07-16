Yumaklı: 'Su Verimliliği Seferberliği'ni tüm ülkeye yayacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Bakan Yumaklı, konuşmasında, tarımın, sanayinin ve turizmin vazgeçilmez unsurlarından birisinin de su olduğunu, suyun verimli kullanımı için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Suda sıfır kayıp

Yumaklı, "suda sıfır kayıp" anlayışıyla yola çıktıklarının altını çizerek, "Su Verimliliği Seferberliği"ni tüm ülkeye yayacaklarını dile getirdi.

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın geçen yıl yayınlandığını anlatan Yumaklı, şunları söyledi:

"Burada 114 eylem belirledik. Bu kapsamda 2033'e kadar turizmde su verimliliğinin harekete geçirilmesiyle kullanımlarda yüzde 40'a varan su kazanımlarını hedefliyoruz. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik 162 adet sektörel su verimliliği rehber dokümanını yayımladık."

Yumaklı, turizm tesislerinde büyük alanları kapsayan peyzaj alanlarında daha az su tüketen kurakçıl peyzaja geçilmesiyle önemli bir su kazanımı elde edileceğini söyledi.

"Sadece misafirlerin değil personelin de eğitimi son derece önemli"

Gri su ve yağmur suyu sistemleriyle suların yeniden kullanımı anlamında eylem planlarına uygun faaliyetler yürüteceklerini anlatan Bakan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Su tasarrufu sağlayacak ekipmanların kullanılması da turizm sektöründe su tasarrufu sağlayacak en önemli unsurların başında geliyor. Verimli su kullanımı konusunda sadece misafirlerin değil personelin de eğitimi son derece önemli. Turizm Sektörü İçin Su Verimliliği Rehberi'nde yer alan, sektöre özgü, dünyada kabul gören, mevcut en iyi tekniklerin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu uygulamaları yaygınlaştıracak sistemleri oluşturmak ve teşvik etmek de işbirliği içinde yürütmek de son derece önemli. Bugün imzaladığımız protokolle çok geniş alana hitap edeceğimizi düşünüyorum."