Gündem
YSK'dan MHP'nin Maltepe itirazıyla ilgili ara karar
24 Nisan 2019 Çarşamba 17:22 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:38
YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.
YSK, MHP'nin "kısıtlı seçmen" itirazı konusunda, AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle, yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.
YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.
Ayrıntılar geliyor...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.