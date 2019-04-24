Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir araya geldi.

Toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilme süreci, Rusya’dan S-400 alımı ve ABD ile F-35 savaş uçağı gerginliği gibi konular istişare edildi ve karşı teklifler görüşüldü.

Suriye’deki gelişmeler ve görev gücü mekanizması

Sadece bu başlıklar da değil Suriye'deki gelişmeler ve görev gücü mekanizması da Ankara-Washington hattında gündem. Mekanizma toplantılarında konuşulması beklenen konular da koordine edildi.

Kaynak: TRT Haber