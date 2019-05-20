23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için gözler yine Yüksek Seçim Kurulu'nda.

Kurulun İstanbul seçimleriyle ilgili toplantısı sona erdi.

Bugün açıklanması beklenen gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağı öğrenildi.

Gerekçeli karar metninin hayli uzun olduğu bu sebeple metnin incelenme aşamasının da uzun sürdüğü bu sebeple kararın yarın veya çarşamba günü açıklanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.

YSK'dan yedek üye itirazlarıyla ilgili de açıklama geldi. 11 üye ile karar alınmasında aykırı bir durum olmadığı ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber