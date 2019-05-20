Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAÜBÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri, ilkokul öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak için proje hazırladı.

Matematik, fen ve sosyal bilgiler derslerinin bazı konularını seçen mühendis adayları, bu konuları geliştirdikleri yazılımla cep telefonu ve tablet bilgisayarlara uyarladı.

Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle de kullanılabilen uygulama için artırılmış gerçeklik modu tasarladı.

Uygulamayla ilkokul öğrencilerinin dersleri artırılmış gerçeklikle cep telefonu ya da tablet üzerinden eğlenerek öğrenmesi amaçlanıyor.

"Öğrencilerin ders çalışma motivasyonu daha kolay sağlanacak"

Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Şafak Kayıkçı, artırılmış gerçeklik yardımıyla öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Artırılmış gerçekliğin, sanal gerçeklikten farklı olduğunu belirten Kayıkçı, şunları anlattı:

"Öğrenciler ellerinde gerçek bir cisim tutarak, gerçek hayata biraz daha yakın olarak öğrenecek. Bu, ilkokul seviyesindeki öğrenciler için geliştirilmiş bir proje. Coğrafya, matematik ve diğer derslerde öğrencinin seçimine göre eğitim programları var. Öğrenciler, konuları ellerinde gerçek bir cisim tutarak, gerçek hayata biraz daha yakın öğreniyor. Bir oyuncakla oynuyormuş gibi eğlenerek öğrenecekler."

Kayıkçı, bu proje sayesinde öğrencilerin ders çalışma motivasyonlarını daha kolay sağlayacağını da dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada ikinci amacımız, öğrencileri cep telefonu bağımlılığından kurtarmak. Daha çok öğrenmeleri için teknolojileri kullanmak. Ayrıca bu projeyi geliştiren arkadaşlarımız TÜBİTAK’ın (Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı) 1512 için başvuruda bulundular ve ilk aşamayı geçtiler. Belli bir destek kapsamında kendileri bunu bir ürün haline getirecekler, kendi şirketlerini kuracaklar. Şu anda ilgilenen müşterileri de var. Oldukça sevilen bir proje. Öğrencilerimiz TÜBİTAK desteğiyle ürünün seri üretimini ve pazarlamasını yapacak."

"Amacımız eğitim materyallerini tek bir uygulama üzerinden sunmak"

Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi İlkay Güldalı da uygulamayı okul bitirme projesi kapsamında geliştirdiklerini aktardı.

Güldalı, "Günümüzde birçok eğitim materyali büyük hacimli ve pahalı. Bunların sınıfta her öğrenciye verilmesi mümkün değil maliyetleri nedeniyle. Amacımız, eğitim materyallerini tek bir uygulama üzerinden öğrencilere sunmak" diye konuştu.

Uygulama yardımıyla küp üzerinden öğrencilerin etkileşimde olabileceği bir eğitim materyali sunduklarını ifade eden Güldalı, şöyle konuştu:

"Örneğin öğrenciler fen bilgisi dersinde gezegenin yapısını incelemek isteyecek. Bu noktada geleneksel eğitim materyalleri kitap üzerinde ya da akıllı tahtada sınırlı. Öğrenci bu iki boyutlu noktada algılamakta zorluk çekebiliyor. Uygulamamız üzerinden öğrenci tablet ya da telefonunun kamerasına küp materyalini tuttuğu zaman ilgili eğitim konularına çok daha rahat ulaşabilecek. Gezegeni kendi avucunun içerisinde tutabilecek."

Kaynak: AA