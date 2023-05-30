Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.05.2023 14:27

YSK Başkanı Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
[Fotoğraf: Arşiv]

İşte Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar: 

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibarıyla olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup, kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır.

Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.


 

"Yüzde 87,05 oranında katılım sağlandı"

Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür.

Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İyi Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
YSK Seçim 2023
Sıradaki Haber
THY, en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8'inci sıraya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Almanya'da bir cami saldırısı daha
14:33
İtalya'daki tekne kazasında ölenlerin arasında istihbarat görevlilerinin olduğu belirtildi
14:18
Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:10
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
13:56
THY, en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8'inci sıraya yükseldi
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dört yavrusu oldu
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ