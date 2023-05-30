Sağanak Yağışlı 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.05.2023 13:39

EYT'de maaş bağlama işlemlerinin bu hafta bitirilmesi bekleniyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesiyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin EYT'linin işlemi sona erdi. Henüz aylığı bağlanamayanların ise işlemlerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

EYT'de maaş bağlama işlemlerinin bu hafta bitirilmesi bekleniyor

EYT düzenlemesi mart ayında yürürlüğe girdi. Başvuru sayısı 1 milyon 700 bini geçti.

1 milyon 200 bin EYT'linin işlemleri tamamlandı, aylıkları bağlandı.

Maaş farklarına e-Devlet'ten bakılabilecek

Aylık bağlama süreci devam ediyor.

İşlemlerini henüz tamamlamayan EYT emeklilerinin de aylıklarının bu hafta bağlanması bekleniyor.

Aylıkları yeni bağlanacak olanlar da herhangi bir hak kaybı yaşamayacak. Tüm birikmiş ödemeleri hesaplarına yatırılacak. Maaş farklarına e-Devlet üzerinden bakılabilecek.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak

Biriken maaşlar alınabilecek

31 Mart'a kadar başvurusunu tamamlayan EYT'lilere, Kurban Bayramı'nın yanı sıra daha önce alamadıkları Ramazan Bayramı ikramiyesi de verilecek.

1 Nisan'dan itibaren birikmiş olan; nisan, mayıs ve haziran aylıklarını da alacaklar. 

ETİKETLER
E-Devlet EYT Kurban Bayramı Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
İtalya'daki tekne kazasında ölenlerin arasında istihbarat görevlilerinin olduğu belirtildi
14:36
YSK Başkanı Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
14:18
Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:10
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
13:56
THY, en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8'inci sıraya yükseldi
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dört yavrusu oldu
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ