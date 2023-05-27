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AA 27.05.2023 12:58

YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin istatistikleri paylaştı.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs seçimlerindeki seçmen sayıları, seçime katılma oranları ve seçim sonuçlarına ilişkin istatistikler hazırladı.

Seçmen sayısı 64 milyon 145 bini aştı

Buna göre, seçmen sayısı 2014'te 55 milyon 692 bin 841, 2015 haziran seçiminde 56 milyon 608 bin 817, 2015 kasım seçiminde 56 milyon 949 bin 9, 2017'de 58 milyon 291 bin 898, 2018'de 59 milyon 367 bin 469 olarak kayda geçti. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504'e ulaştı.

Yıl Seçmen Sayısı
2014 55,692,841
2015 Haziran 56,608,817
2015 Kasım 56,949,009
2017 58,291,898
2018 59,367,469
14 Mayıs 64,145,504


Kadın seçmen sayısı erken seçmen sayısını geçti

14 Mayıs seçimlerinde kadın seçmen sayısı, erkek seçmen sayısını geçti. Bu seçim döneminde, 32 milyon 318 bin 956 kadın, 31 milyon 826 bin 548 erkek seçmen yer aldı.

191 bin 885 sandık kuruldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ülke genelinde 191 bin 885 sandık kuruldu.

Katılma oranı yüzde 87,04 olarak gerçekleşti

Seçimlerde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Böylece seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

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Cumhurbaşkanı adaylarının oy dağılımı

Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849, Muharrem İnce 235 bin 783, Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178, Sinan Oğan ise 2 milyon 831 bin 239 oy aldı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,52, İnce'nin oy oranı yüzde 0,43, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,88, Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5,17 oldu.

Aday Oy Sayısı Oy Oranı (%)
Recep Tayyip Erdoğan 27,133,849 49.52
Muharrem İnce 235,783 0.43
Kemal Kılıçdaroğlu 24,595,178 44.88
Sinan Oğan 2,831,239 5.17

Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı üç il, sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa oldu. Kılıçdaroğlu ise en yüksek oyu sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da aldı.

En yüksek katılım oranına sahip iller

Seçimlerde en yüksek katılım oranına sahip iller sırasıyla Düzce, Amasya ve Manisa oldu. Düzce'de katılım oranı yüzde 92,34, Amasya'da katılım oranı yüzde 92,20 ile Manisa'da yüzde 92,06 olarak kayda geçti. Katılım oranı en düşük üç ilin ise Ağrı, Bingöl ve Muş olduğu belirlendi.

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