Bakan Yanık: Depremzedeler için 1,8 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamasında Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem sonrasında vatandaşların yaralarını sarmak için ilk andan itibaren sahada olduklarını söyledi.

"Toplamda 6 bin 810 kişi bu organizasyonda yer aldı"

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Yanık, "18 ilde 53 ayni bağış deposu kurduk. Deprem bölgesinde 3 bin 960 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerimiz ile ASYA ekiplerimiz, 2 bin 850 çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizin de desteği ile toplamda 6 bin 810 kişi bu organizasyonda yer aldı. Bakanlık olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamayı da sürdürüyoruz. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması içinse bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

11 gezici sosyal market hizmet veriyor

Yaşanan afet sonrasında deprem bölgesinde 203, deprem bölgesi dışında 94 olmak üzere toplam 297 sosyal market kurarak vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Bakan Yanık, "Bunun yanı sıra Malatya’da 5, Hatay’da 2, Kahramanmaraş’ta 3, Adıyaman’da 1 adet olmak üzere 11 gezici sosyal marketimizle de afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"135 milyon kalem yardım malzemesi dağıttık"

Depremden etkilenen vatandaşlara yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması için hem kara yolunu hem hava yolunu kullandıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Asrın felaketi olarak adlandırılan bir depremi, büyük bir dikkatle ve tüm imkanlarımızı kullanarak, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret ettik. Bu doğrultuda 26 bin 417 TIR, 445 helikopter ve 42 uçak seferi ile yardım transferlerini gerçekleştirdik. Diğer yandan yurt dışından yapılmak istenen ayni bağışlar için Ankara’da 5, İstanbul’da 4, Edirne’de 2, Artvin’de 1, Şırnak’ta 1, Mersin’de 2, Tekirdağ’da 1 olmak üzere toplam 16 uluslararası yardım kabul ve sevkiyat deposu kurduk. Yapılan yardımların sevkiyat ve yönlendirme işlemleri Kayseri, Adana ve Gaziantep’te kurulan ana tampon depolarından sürüyor."

Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan yardımların vatandaşlara ulaştırılmasının kendi sorumluklarında olduğunu ve bu kapsamda deprem bölgesine toplam 135 milyon kalem yardım malzemesi dağıttıklarını belirtti.