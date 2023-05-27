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Gündem
AA 27.05.2023 09:16

Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Nüfus müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için bugün ve yarın açık olacak.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylamasında oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 27-28 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır." bilgisi verildi.

T.C. numarası olan kimlikler de geçerli

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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