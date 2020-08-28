Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar için 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için ise 6 Eylül Pazar saat 23.59’a kadar kayıtlar uzatıldı.