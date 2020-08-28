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YÖK, YKS kayıt tarihlerini uzattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
YÖK, 2020- YKS kayıt tarihlerini ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verdi. Yüz yüze kayıtlar 5 Eylül saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıtlar ise 6 Eylül saat 23.59’a kadar uzatıldı.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar için 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için ise 6 Eylül Pazar saat 23.59’a kadar kayıtlar uzatıldı.
Etiketler: son dakika YÖK yks kayıtlar uzatıldıSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 12:38
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