İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ile ilgili açıklama yaptı.

Kutlamaların, gündelik tartışmaların konusu olamayacağını belirterek, "Kutlamalar, devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecek" dedi.

Altun, birilerinin bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Söz konusu unsurların bunu yaparlarken daima resmi bayramları ve sembolleri maniple ettiklerini vurguladı.

Fahrettin Altun, "Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" dedi.