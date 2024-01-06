YÖK ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan işbirliği protokolü

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası akademisyenlerin savunma sanayii alanında Türkiye'de çalışabilmeleri ve küresel bilginin akademi ve sanayiye aktarılması amacıyla imzalanan protokolle, yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin Türkiye'ye kazandırılması, savunma sanayii sektöründe uluslararası bilim insanlarının görevlendirilmesi, akademisyenlerin bilgi ve yetkinliklerinin ortak araştırma ve geliştirme projeleriyle savunma sanayisine kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, protokollerle işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde sağlam bir zemin oluşturulduğunu, imzalanan protokolle bu konuda yeni bir adım daha atılacağını bildirdi.

Savunma sanayi sektörü ile YÖK arasında bugüne kadar yapılan işbirliği protokollerinin en önemli unsurlarından birini, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün temin edilmesinin oluşturduğunu belirten Özvar, "Bu çerçevede, hem halihazırda yükseköğretim kurumlarımızda görev yapan akademik personelin savunma sanayi sektörüne katkı sağlaması hem de bu sektörde yer alabilecek nitelikli gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmekte." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni bir açılım sağlanacak"

Protokolle üniversitelerde istihdam edilen uluslararası bilim insanlarının savunma sanayii sektöründe kısmi zamanlı çalışabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacağını bildiren YÖK Başkanı Özvar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde, 169 üniversitede tüm alanlarda yaklaşık 1500 doktoralı uluslararası bilim insanının istihdam edildiği dikkate alındığında, savunma sanayiimizin daha büyük bir beşeri sermayeden istifade etme olanağı bulacağı açıktır. Ayrıca, bu sayede, üniversite-savunma sanayii sektörü arasındaki yakın ilişkiler için yeni bir açılım sağlanacak. Yeni protokolle, savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası bilim insanlarının istihdam edilmesi için üniversitelerimize öneride bulunabileceği gibi üniversitelerin de istihdam ettikleri uluslararası bilim insanlarının savunma sektöründe görevlendirilmesi için ilgili sektöre teklif götürebilecek. İşbirliği hem savunma sanayisine hem de yükseköğretim sistemine önemli bir katkı sağlayacaktır."

Yükseköğretim Kurulu olarak son dönemde üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birini uluslararasılaşma vizyonunun oluşturduğunu belirten Özvar, "Üniversitelerimizin uluslararası saygınlığının ve görünürlüğünün artması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu anlamda, nitelikli uluslararası bilim insanlarının üniversitelerimizde görev almasını da önemsiyoruz. Savunma sanayii sektöründe istihdam edilme imkanının verilmesiyle birlikte üniversitelerimizin bu alandaki nitelikli uluslararası araştırmacılar için çok daha cazip bir hale geleceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Özvar, TUSAŞ ve diğer savunma sanayii kuruluşlarıyla da yeni işbirliği protokollerinin imzalanmasını ümit ettiklerini belirtti.

"Bilgi ve tecrübeleri ülkeye kazandırılacak"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de protokolle, yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin ülkeye kazandırılacağını bildirdi.

Görgün, protokolle savunma sanayisinin teknolojik derinliğinin, alanında uzman uluslararası akademisyenlerin vizyon ve çalışmaları ile arttırılacağını belirterek, "Protokol, savunma sanayi ekosistemi ve akademisyenler arasında oluşturacağına emin olduğum sinerji ürünlerimizin ihraç edilmesi noktasında da yeni bakış açıları sağlayacak ve sektörümüzün ekonomideki kaldıraç etkisini destekleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Özvar ve Görgün protokole imza attı.

İmza törenine, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Mahmut Ak ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.