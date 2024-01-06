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Gündem
AA 06.01.2024 12:27

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. 

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüştü

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. 

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