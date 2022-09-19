2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor.

ÖSYM, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğini duyurdu.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

YÖK: Kontenjanların yüzde 99'u doldu

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 YKS'de kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."