Duman 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.11.2024 11:19

Yılmaz: İşsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz: İşsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise eylül ayında da artmaya devam etmiştir" ifadesini kullanan Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, eylül ayında istihdamın yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaştığını, istihdam oranının da yüzde 49,7 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan iş gücüne katılım oranının da yıllık 1,2 puan artarak yüzde 54,4 seviyesine yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"2024 yılı eylül ayında işsizlik oranı geçen aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz. Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, iş gücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, iş gücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngörüyoruz."

 

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İşsizlik
Sıradaki Haber
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma
13:02
Aşırı hava olayları, 10 yılda küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar verdi
12:56
Anıtkabir'e 10 Kasım'da rekor ziyaretçi
12:52
Kremlin, Putin ile ABD Başkanı seçilen Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı haberini yalanladı
12:51
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
12:49
Çorum'da işçi servisi ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 16 yaralı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Beton zemini Türk bayrağına boyadılar
Beton zemini Türk bayrağına boyadılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ