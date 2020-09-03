Bölücü terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkarma hedefiyle başlatılan Yıldırım Operasyonları’na bir yenisi daha eklendi.



Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları’nca Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı.

72 operasyonel tim



Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin personel, 72 operasyonel tim görev alıyor.





Yıldırımlar’da 38 terörist etkisiz hale getirildi



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi. 22 işbirlikçi yakalandı. 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

