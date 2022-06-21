Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılbaşından bu yana 42 bin 666 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine gönderilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.
Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.
Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.
Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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