Yıkılmaması için eylemler yapıldı. Projenin durdurulması için mahkemeye başvuruldu, türlü engeller çıkartıldı. Uzun yıllardır tartışma konusu haline getirilen Atatürk Kültür Merkezi binası, hak ettiği modern yapısına hiç de kolay kavuşmadı.

İlk olarak 2005 yılında gündeme geldi Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesi. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, binanın ekonomik ömrünü tamamlaması ve depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılması gerektiğini açıkladı.

Ancak aralarında sanatçı ve STK'ların da bulunduğu bir grup, kültür merkezinin yenilenmesine şiddetle karşı çıktı, eylemler yapıldı. AKM, Gezi Parkı olaylarının da merkezine çekilmeye çalışıldı. Yıkılıp yenilenmemesi için pankartlar asıldı, açıklamalar yapıldı.

"Projeyi sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum"

Tüm bu protestolar, sanatın merkezine haline gelecek AKM'nin yeni yüzüne kavuşmasını engellemedi, sadece geciktirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla modern, dünya sanat merkezleriyle yarışacak bir proje ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 10 yıl önce yapması gereken bir işe ancak bugün başlayabiliyor, bundan dolayı çok üzgünüm. Çünkü çoktan biz AKM'yi bitirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuş olacaktık. Yıllardır bu projeyi sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Geri adım atılmadı

Sabotaj girişimlerine rağmen AKM yıkımı için 2018 Mayıs’ta ilk kazma vuruldu. Yapılması planlanan projeye de tıpkı yıkımı gibi eleştiri sesleri yükseldi. O itirazlardan biri Mimarlar Odasından geldi.

Eski Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, "Gösterisi yapılan yeni projenin AKM ile uzaktan yakında bir ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Anıtsal olan bir yapıya bizzat oğlu tarafından ihanet edilmesi mesleki anlamda ayrıca değerlendirilmesi gereken durumdur" demişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atmadı. Tüm engellemelere rağmen proje adım adım hayata geçirildi. Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temeli, 10 Şubat 2019’da sanat camiasından da isimlerin katılımıyla atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları yakından takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern mimarisiyle göz dolduran binanın inşaatını sık sık ziyaret etti. Çalışmaları da yakından takip etti, yetkililerden bilgi aldı. Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde eski binanın silüeti ve önemli karakteristik özellikleri korundu.

İstanbul'da sanatın kalbi artık yenilenen, modern mimariye sahip Atatürk Kültür Merkezi'nde atmaya hazır.