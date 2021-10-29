Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933'te, Cumhuriyetin ilanının 10'uncu yıl döneminde büyük eserini "Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir" sözleriyle anlattı.

Yedi düvele karşı verilen destansı mücadelenin adı

Az zamanda çok ve büyük işler yapıldı, bir millet, küllerinden doğdu. Cumhuriyetin ilanı yedi düvele karşı verilen destansı mücadelenin adıydı.

Büyük önder, Birinci Meclis'te yaptığı konuşmada da zorluk içinde geçen o yılları anlatarak, "Beynelmilel, iktisat güçlüklerine tarihin icabına göre müdafaa, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin isabetine kanaat verecek mahiyettedir." dedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan adımları tek tek sıraladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan görüntülerde, Atatürk, Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan adımları, tohumları tek tek sıraladı:

"Demir yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Ziraat sahasında ıslahları tamamlayacağız. İhracat mallarımıza alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır."

Atatürk, hükümetin önceliklerini milletvekilleriyle şöyle paylaştı:

"Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri kurulmuştur. Ülkenin en belli eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek, hükümetin en önde göreceği işlerden olacaktır."

1936 yılına gelindiğinde, genç Cumhuriyet 13, yeni Türk devletinin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk 55 yaşındaydı. Geçen yıllarda Cumhuriyet daha da sağlamlaşmıştı.

Cumhuriyet tam 98 yıllık koca bir çınar

Bugün o genç, tohumları çetin mücadeleler ile atılan Cumhuriyet tam 98 yıllık koca bir çınar. Bu büyük ulus, Atatürk’ün de dediği gibi hala çok ve büyük işler yapmak azminde.