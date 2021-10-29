Tokayev mesajında, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde etkinliği ve azmi sayesinde uluslararası arenada hak ettiği yere geldiğini vurgulayan Tokayev, şunları kaydetti:

"Geleneksel dostluğa ve karşılıklı desteğe dayalı Kazakistan ile Türkiye arasındaki çok yönlü stratejik ilişkilerin devam edeceğinden ve iki kardeş halkın yararı doğrultusunda hızla gelişmeyi sürdüreceğinden eminim. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 8. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yapıcı, anlamlı ikili diyaloğu sürdürmek ve yeni düzeye taşıma umutlarını ele almak üzere sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum."

Tokayev, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü Türkiye hayalini gerçekleştirme yolundaki siyasi faaliyetlerinde başarılar, Türk halkına da refah ve esenlikler diledi.