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Gündem
TRT Haber 26.04.2023 10:43

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gözaltında

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gözaltında

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'de 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındı.

Dönmez'in, geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği belirlendi.

Şahsa yönelik sorgulamada Dönmez'in, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gözaltında

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PKK/KCK Terörle Mücadele
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