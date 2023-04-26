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TRT Haber 26.04.2023 10:24

YSK, Sudan'da sandık kurmayacak

Yüksek Seçim Kurulu, Sudan'da yaşanan olayların ardından ülkede kurulacak sandıkları iptal etti. Bölgede yaşayan seçmenler farklı noktalarda oy kullanabilecek.

YSK, Sudan'da sandık kurmayacak

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