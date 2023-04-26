GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
15.7ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
26.04.2023 10:24
, 26.04.2023 10:27
SON GÜNCELLEME
26.04.2023 10:27
YSK, Sudan'da sandık kurmayacak
Yüksek Seçim Kurulu, Sudan'da yaşanan olayların ardından ülkede kurulacak sandıkları iptal etti. Bölgede yaşayan seçmenler farklı noktalarda oy kullanabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Sudan
YSK
Sıradaki Haber
İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
KKTC'deki Girne Antik Limanı, restore edilip yenilenerek yaz sezonuna hazırlanacak
11:10
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı
11:01
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl
10:58
Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti
11:08
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında gönderde
10:58
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gözaltında
Azerbaycan bayrağı Laçın Koridoru'nun başlangıcında
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
YSK, Sudan'da sandık kurmayacak
İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Akar'dan 'dörtlü toplantı' açıklaması: Barış ve istikrarın gelmesine ciddi katkı sağlayacak
Yurt dışında oy verme işlemi yarın başlayacak