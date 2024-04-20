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Gündem
AA 20.04.2024 12:28

Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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