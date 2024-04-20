Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü

Emine Erdoğan, daveti üzerine İstanbul'a gelen Tinubu ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Oluremi Tinubu, görüşmede, Erdoğan'a daveti ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Emine Erdoğan, bir yıl önce göreve gelen Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile eşini tebrik etti.

Görüşmede, Nijerya'nın kültürüyle ve nüfusuyla çok zengin bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, Nijerya'nın Türkiye için önemli bir dost ülke olduğunu vurgulayarak, Tinubu'nun döneminde ilişkilerin güçlenerek artacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin Afrikalı dost ve kardeş ülkelerle samimi ilişkiler kurduğunu kaydeden Erdoğan, bu anlayışla Afrika ülkelerine her türlü desteği sağlayacaklarını ve çalışmalarında yanlarında olacaklarını vurguladı.

Oluremi Tinubu ise Emine Erdoğan'ın Afrika'ya olan özel ilgisi ve desteğinin bilindiğini, kendisinin de bunu yakından takip ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Afrika ülkelerindeki kadınların el emeği ürünlerin satışa sunulduğu ve gelirinin Afrikalı kadınlara ulaştırıldığı "Afrika El Sanatları ve Kültür Evi" hakkında Tinubu'ya bilgi verdi.

Nijerya'nın sahip olduğu yüzlerce farklı etnik grup ve diliyle büyük bir kültürel zenginlik taşıdığını anlatan Oluremi Tinubu, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi projesi üzerinden bu zenginliğin tanıtılmasından memnuniyet duyacağını ifade etti.

Emine Erdoğan, görüşmede, Tinubu'ya Afrika üzerine kaleme alınan "Afrika'ya Seyahatlerim", "Afrika Atasözleri" ile hazırlıkları devam eden "Afrika Yemek Kitabı" yayınlarından da bahsetti.

Emine Erdoğan'a Afrika'ya olan ilgisinden dolayı teşekkür

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın kıta ülkelerinden birinde doğmasa da yürekten Afrikalı olduğunu vurgulayan Oluremi Tinubu, Erdoğan'ın Afrika'nın zengin kültürüne karşı özel ilgisinden dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti.

Kadınların ve bilhassa gençlerin güçlendirilmesi üzerine hayata geçirilen projelerin karşılıklı anlatıldığı görüşmede işbirliği imkanları da ele alındı.

Tinubu, bu kapsamda kadınların güçlendirilmesi ve sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok alanda yürüttükleri çeşitli faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Eğitimin öneminin vurgulandığı görüşmede Oluremi Tinubu, Erdoğan'ın en son Nijerya ziyaretinde açılışını yaptığı Yunus Emre Enstitüsünün bu kapsamda iyi olanaklar sunduğunu kaydetti.