Yerli üretim radar, AKINCI TİHA, F-16 ve Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ı ziyaret etti. Demir burada 'AESA' radarını inceledi. Radarın, AKINCI TİHA’ya, F-16’lara ve Milli Muharip Uçağı'na entegre edileceğini söyledi.
İsmail Demir ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Demir, ASELSAN tarafından üretilen 'AESA' radarını yerinde inceledi.
'AESA' radarının, Akıncı TİHA'ya, F-16’lara ve Milli Muharip Uçağa entegre edileceğini duyurdu.
İsmail Demir paylaşımında "Milli imkanlarla yürüttüğümüz Özgür Projemizle, F-16'larımız daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek" ifadelerini kullandı.
1️⃣Milli imkanlarla yürüttüğümüz Özgür Projemizle, F-16'larımız daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek. Burada kazandığımız her kabiliyetin bir adım ötesini MMU’da kullanacağız.@aselsan @TUSAS_TR @roketsan @SageTubitak pic.twitter.com/zJDpEnoYAP— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 10, 2022
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