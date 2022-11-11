İsmail Demir ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Demir, ASELSAN tarafından üretilen 'AESA' radarını yerinde inceledi.

'AESA' radarının, Akıncı TİHA'ya, F-16’lara ve Milli Muharip Uçağa entegre edileceğini duyurdu.

İsmail Demir paylaşımında "Milli imkanlarla yürüttüğümüz Özgür Projemizle, F-16'larımız daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek" ifadelerini kullandı.

1️⃣Milli imkanlarla yürüttüğümüz Özgür Projemizle, F-16'larımız daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek. Burada kazandığımız her kabiliyetin bir adım ötesini MMU’da kullanacağız.@aselsan @TUSAS_TR @roketsan @SageTubitak pic.twitter.com/zJDpEnoYAP