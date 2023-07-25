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Gündem
AA 25.07.2023 17:29

'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu" açıklamasını yaptı.

'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Yerinde Dönüşüm" projesinin güncel rakamlarına dair paylaşımda bulundu.

Özhaseki, açıklamasında şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize sekizinci günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Mehmet Özhaseki
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