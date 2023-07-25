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DHA 25.07.2023 16:20

Mustafa Sarıgül'e TBMM'de saldırı iddiası

TBMM'de, eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırdığı iddia edildi. Sarıgül, söz konusu olayın fiziki bir saldırı olmadığını söyledi.

Mustafa Sarıgül'e TBMM'de saldırı iddiası

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, TBMM'de eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, TBMM'de CHP Grup Toplantısı çıkışında CHP'li Mustafa Sarıgül'e saldırıda bulunduğu iddia edildi. Tüysüz, olayın ardından Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Alacak verecek meselesi mi?" ve "Size borcu mu vardı?" sorularına "Aynen öyle. Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

CHP'li Sarıgül de olaya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını belirterek, "Grup toplantısından çıktığım zaman ismini daha sonra öğrendiğim, geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak, hiç bilmediğim konularla ilgili bana birtakım sorular sordu. Ben de 'tanımıyorum sizi' dedim ve oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yeri ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum" dedi.

"Kendisini tanıyorum; ama 15 yıldır görmüyorum"

Sarıgül, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, fiziki bir saldırı olmadığını, sözlü saldırıda bulunan kişinin eski bir milletvekili olduğunu daha sonra öğrendiğini ve kendisini önce tanıyamadığını belirtti. Sarıgül, "Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Söz konusu arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Çok değişmiş, kendisini tanımadım. Randevu alır, odamıza gelir konuşuruz. Ben herkesle görüşüyorum. Onunla da görüşür, konuşurdum. Milletvekili olduğunu daha sonra öğrendim. Kendisini tanıyorum; ama 15 yıldır görmüyorum. Konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadım, uzaklaştım. İyi ki uzaklaştım" ifadelerini kullandı.

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