'Yerinde Dönüşüm projesi'ne 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru

Deprem bölgesinin ihya ve inşasına yönelik "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular saat 17.00 itibarıyla başladı. Projeye saat 20.30'a kadar 2 bin 920 başvuru geldi.

Vatandaşlar, projeyle ilgili bakanlığın 22 yerde bugün kapılarını açtığı Yapım ve Dönüşüm Ofislerinden ve ALO 181'den bilgi alabiliyor. Ayrıca bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor.

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Konutlar için 500 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 500 bin lira ile 800 bin lira kredi, iş yerleri için 250 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 250 bin lira ile 500 bin lira kredi verilecek.

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz olacak.

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.