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TRT Haber 23.02.2024 11:57

Yerel seçim takvimi işliyor

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında geçici aday listeleri il seçim kurulunda askıya çıktı.

Yerel seçim takvimi işliyor
[Fotograf: AA]

Mahalli İdareler Seçimleri için seçim sürecinde takvim işliyor.

Bu kapsamda geçici aday listeleri il seçim kurullarında bugün askıya çıkarıldı.

19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak, 3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart: Oy verme günü.

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