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Gündem
TRT Haber 23.02.2024 10:51

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımında başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımında başvurular başladı.

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımında başvurular başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 8 bin sürekli işçi alımında başvuruların başladığını bildirdi.

Bakan Koca, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere alınacak 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrimiçi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 84, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 127, elektrikçi Genel 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 143, inşaat boyacısı 64, klinik destek elemanı 600, güvenlik görevlisi 3 bin 250, marangoz 32, oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi 2, oto elektrikçisi 2, otomotiv kaportacısı 2, temizlik görevlisi 3 bin 550.

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