Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz saldırıya uğradı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da parti genel merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Edinilen bilgilere göre, parti genel merkezine gelen bir kişi Öztürk Yılmaz ile görüşmek istedi.
Yılmaz, saldırganı makamına kabul etti. 15 dakikalık görüşmenin ardından şüpheli, Öztürk Yılmaz'a saldırdı.
3 yerinden bıçaklanan ve hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan saldırgan Ankara Emniyeti Asayiş ekiplerince aranıyor.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 18:57
- 18:51
- 18:40
- 18:38
- 18:22
Sıradaki Haber
Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz