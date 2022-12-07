Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, parti genel merkezine gelen bir kişi Öztürk Yılmaz ile görüşmek istedi.

Yılmaz, saldırganı makamına kabul etti. 15 dakikalık görüşmenin ardından şüpheli, Öztürk Yılmaz'a saldırdı.

3 yerinden bıçaklanan ve hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırgan Ankara Emniyeti Asayiş ekiplerince aranıyor.