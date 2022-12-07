Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rus petrolüne fiyat kısıtlaması boğazda kuyruk oluşturdu
[Fotograf: İHA]
AB'nin Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından petrol tankerleri, Türkiye açıklarında kuyruk oluşturdu. Deniz trafiğinde de yoğunluğa neden olan petrol tankerleri havadan görüntülendi
Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar yapıyor. Bunun için de deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan uygulaması başlatıldı.
Bu çerçevede Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına gidildi. Fiyat sınırlaması kararı İstanbul Boğazı'nda tanker yoğunluğuna neden oldu.
Tankerler, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Öte yandan Türk makamlarının önlem için, sigorta şirketlerinden boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olduğu yönünde belge istediği ifade edildi.
Yürürlüğü giren yaptırımlara göre, Rum ham petrolü yükleyen tankerlerin tavan fiyat uygulamasına uymadıkları sürece AB denizcilik sigortasına erişimleri de yasaklanmıştı.
Etiketler: Avrupa Birliği Petrol Rusya
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