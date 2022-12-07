Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar yapıyor. Bunun için de deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan uygulaması başlatıldı.

Bu çerçevede Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına gidildi. Fiyat sınırlaması kararı İstanbul Boğazı'nda tanker yoğunluğuna neden oldu.

Tankerler, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu. Öte yandan Türk makamlarının önlem için, sigorta şirketlerinden boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olduğu yönünde belge istediği ifade edildi.

Yürürlüğü giren yaptırımlara göre, Rum ham petrolü yükleyen tankerlerin tavan fiyat uygulamasına uymadıkları sürece AB denizcilik sigortasına erişimleri de yasaklanmıştı.