Fatih Erbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kulliye'de görüştük. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Seçim bölgelerinde kendi amlemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giriyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın açıklaması yapıyor. https://t.co/AivPN029gW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2023

Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde prensiplerimiz içerisinde yer alan ekonomi, sosyal ve dış politika gibi alanlarla ülkemizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde 3 sayfalık bir mutabakat imzalandı.

"Adaylığımızı sonlandırmış bulunuyoruz"

Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varıldı. Mutlaka biz kendimiz makama sahip olma derdinde olan bir parti değildir. Milletimizin derdine derman olunmasını savunan bir partiyiz.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum. Atılan her bir imzanın gelinen bu noktada etkisi olmuştur.

"Cumhurbaşkanımız genel merkezimizi ziyaret edecek"

Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunucaklar, kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Kararlarımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz.