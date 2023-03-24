Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da gerçekleştirilecek. Alt komisyon çalışmaları 26 Mart'ta, üst komisyon çalışmaları ise 2 Mart'ta başlayacak.
AK Parti'de seçim çalışmaları devam ediyor.
AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da yapılacak.
Alt komisyon çalışmaları 26 Mart'ta, üst komisyon çalışmaları ise 2 Mart'ta başlayacak. Protokolde Türkiye Yüzyılı, lider ülke ve deprem vurgusu olacak.
Etiketler: AK Parti Seçim 2023
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