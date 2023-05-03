Yeni Zigana Tüneli açıldı

Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon ve Gümüşhane arasındaki mesafe 10 kilometre kısalacak. Seyahat süresi de 30 dakika azalacak. Tünel ile birlikte güzergahın rakımı bin 825 metreden bin 15 metreye düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/yRa0sUia4S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Trabzon Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilmez, işte bu meydandan sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsız olanlarla aynı masaya oturanlara 14 Mayıs'ta cevabı verecektir. Hazır mıyız buna? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı bayrağını yükseltmeye söz mü Trabzon? Bu kardeşinizle bir kez daha 'Durmak yok yola devam' demeye söz mü Trabzon? Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

Her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Sevmek hizmetle olur dedik, Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim. Zigana Tüneli'nin de olduğu hizmetlerimizin açılışına geldik. Zigana Tüneli, dünyanın 3. Avrupa'nın ve ülkemizin en uzun çift tüplü tüneli olarak inşa edildi. Karadeniz'i Orta Doğu'ya bağlıyoruz. Tünelin projesi tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Tüneli bölgemizin sembollerinden birisi olacaktır. Bu tünelle Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu yapıyoruz. Karşımızdaki masanın tüm işlerini üst üste koyun 100 ile çarpın emin olun Zigana Tüneli etmez. Bugün açılışını yapacağımız bir diğer projemiz, şehrimizin çehresini değiştiren Kanunu Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Ülkemizin şehir içinde yapılan en büyük yatırımlardan olan bu bulvar bir medeniyet projesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Zigana Tüneli) Bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz.https://t.co/IjjkOm79iM pic.twitter.com/R5ZrA7zVRB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2023

Bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira kamu yatırımı yapık. Şehrimize 3080 yeni derslik yaptık, ikinci devlet üniversitesini kazandırdık, 9607 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık, 95 spor tesisini hizmete sunduk. Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine 3,5 lira tutarında kaynak aktardık. Şehrimize 55 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanesinin yapımı sürüyor. 1031 konutun yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 267 kilometreye çıkardık. Yeni balıkçı barınakları yaptık, limanı yeniledik. Enerjide Trabzon'a ve 11 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde de doğal gaz arzını sağlayacağız.

14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için Bismillah diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz? Bunu için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmamız gerekiyor.

"Bayraktar grubuna Erdoğan'ın verdiği bir kuruş yoktur"

Ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar ve koalisyonlar olmuştur. Ama tarihte bugünkü kadar böyle karışık bir muhalefet tablosu görülmedi. Masanın ortakları yanında bir de altında başka birisi daha var. Bir anda masanın altındaki ortak üstüne çıktı. Kandil'deki PKK elebaşıları bir yandan, FETÖ'nün adamları diğer yandan masaya istikamet göstermeye başladılar. Geçmişten bugüne masanın etrafındakilerin gerçek yüzü bu. Terör örgütü elebaşları her gün Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor. Masanın diğer ortakları da itiraz etmiyor. Türkiye Yüzyılı hayalimize çelme takmak için neden mücadele verdikleri anlaşıldı. Bunların aklında mandacılık özlemi var. Milletimiz vatanını kurtarmak için canını dişine takarak Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Kandil'de olanların dini, dili, bayrağı, ezanı var mı? Bu masanın etrafındakiler onların yanında değil mi? Şimdi onlara öyle bir ders vermeliyiz ki bir daha ayağa kalkmamaları lazım. Darbelerin, cuntaların, vesayetin ve terörün gerisinde hep ülkemizi manda çabası altında tutma gayretini görüyoruz.

Ülkemizin iftihar meselesi projelerine hep saldırıyorlar. İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, KIZILELMA'ya saldırıyorlar. Güya ben krediler vermişim. Bay bay Kemal, eğer yüreğin el veriyorsa Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar grubuna verdiği bir Allah kuruşu yoktur, sıkıyorsa çık açıkla. Bunlar böyle, yalan bunlarda ganimet.