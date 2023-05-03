Muğla ve İzmir'de orman yangınları için hava üssü kurulacak

OGM Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, törende yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi ormanla ilgili de yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Orman Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle hem orman köylüleri hem de ormancılık için devrim niteliğinde bir adım attıklarını aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

"Mevzuat değişikliğiyle önümüzdeki dönemde gerek tarım gerekse orman alanında çok büyük olumlu değişiklikleri birlikte göreceğiz. Ormanın gönüllü bekçileri olan orman köylülerimiz bizim vazgeçilmezimizdir. Kırsalın geliştirilmesinin hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Orman köylülerimizin aidiyetlerinin pekiştirilmesi için mutlaka onları maddi yönden desteklememiz gerekiyor. Bu çerçevede bu kardeşlerimize ormandan elde ettiğimiz gelirlerimizin masraflar çıktıktan sonra yüzde 10'unun verilmesi imkanını bu yasa bize sağlamış oldu. Bu rakam tam 2 milyar liraya tekabül ediyor. 2 milyar lira bu zamana kadar orman köylülerimize verdiğimiz desteklerden ayrı olarak ulaşmış olacak. Onlar da gönüllü yaptıkları orman bekçiliklerinin karşılığını görmüş olacak."

Kirişci, yine bu düzenlemeyle orman köylüsünün ihtiyacı olan kereste ve yakacak odun bedelini, maliyetinden yüzde 70 daha ucuza vereceklerini duyurdu.

"Toplamda 31 hava aracımız olacak"

Bundan sonra yapmaları gereken şeyin orman yangınlarını önlemek olduğunun altını çizen Kirişci, "Burada araç gereç, yetişmiş insan kaynağımız ve mevzuat çok önemli. Türkiye'deki yeşil vatanı korumak için kazandırdığımız kara, hava araçlarımız ve insan kaynaklarımız bizlere güç katacaktır. Toplamda 31 hava aracımız olacak. Kiraladığımız uçak, helikopter ve İHA'larla ilgili süreç devam ediyor. 31 hava aracımızın bedeli 286 milyon dolardır." diye konuştu.

"Kendi hava araçlarımızı kullanabileceğimiz hava üssümüzü hayata geçireceğiz"

Envantere alınan keşif uçağının özelliklerine dikkati çeken ve sahip olduğu kameralar sayesinde karadaki karargahın gökyüzüne taşınmış olacağını ifade eden Kirişci, bu nedenle Erdoğan'ın uçağın üzerine "OTAĞ" ismini yazarak imzaladığını söyledi.

Kirişci, ABD, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından bu uçağı kullanan 5. ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizdeki uçak teknoloji olarak diğerlerinin kullandığının en son versiyonu. Bu anlamda doğru bir tercihte bulunduğumuzu belirtmek isterim. Aldığı bilgileri 20 dakikada karar vericilere ulaştırıyor. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Biz yangına müdahale süresini 11 dakikaya indirdik. 10 dakikaya inmesi hedefimiz ama yetmez. Bir müjde daha vermek isterim. Özellikle yangınla ilgili ülkedeki orman alanının yüzde 55'ine tekabül eden alan Akdeniz çanağında yanma riski çok yüksek bir alan. Bunun başında Antalya, Muğla ve İzmir geliyor. Buralarda biz genel müdürlük olarak hava araçlarımız için Dalaman hava üssünü kullanıyorduk ama sivil bir havalimanı olması sebebiyle bizim harekatımızı belli zamanlarda kısıtlıyordu. Yangın sezonu turizmin yoğun olduğu dönemlere geldiği için bizim için riskti. Şimdi inşallah birisi Muğla, diğeri İzmir'de olmak üzere 2 tane kendimize özel, kendi hava araçlarımızı kullanabileceğimiz hava üssümüzü hayata geçireceğiz. İhtiyaç olduğunda her türlü birimlerimizin ihtiyacı olan üs olarak buralar kullanılacak."

Söz konusu araçların yerli ve milli üretilmesinin önemine dikkati çeken Kirişci, TEKNOFEST kuşağı gençlerin bunu başarabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Törenin ardından yangın uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Uçak ve helikopterlere ilişkin detaylar

TUSAŞ tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi bu törenle teslim alındı. Üçüncü T70 helikopteri ise yıl sonuna kadar teslim alınacak.

Törenle ayrıca siparişi verilen 3 ton su atma kapasiteli 20 Air Tractor model yangın söndürme uçağının 4'ü teslim alınarak envantere girdi. Kalan 16 uçağın da üç yıl içinde filoya kazandırılması planlanıyor.

Ayrıca yangın yönetiminde önemli bir unsur olarak devreye alınan 1 keşif uçağı da teslim alındı. Bu uçak tipi, dünyada Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılıyor.

Bu yıl ilk defa yangın sezonunda kullanılacak söz konusu keşif uçağı, yangın tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri yerine getirebiliyor. Keşif uçağının bunun yanında, yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemleri özelliği de bulunuyor.

Halihazırda OGM filosuna ait 22 uçak ve 9 helikopterden oluşan 31 hava aracının toplam bedeli ise 286 milyon dolara ulaştı.

'Yeşil Vatan'ın savunması için dev filo

Alınan yeni araçlar ile orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosu oluşturuldu.

Bu yıl 75 helikopter, 21 uçak, 8 İHA olmak üzere toplam 104 hava aracıyla orman yangınlarına karşı etkin müdahale edilecek.

Orman yangınlarına müdahale eden OGM hava güçlerinin 2000’li yılların başında 85 ton olan toplam su atma kapasitesi, bu yıl itibarıyla toplam 431 tona ulaştı.

Gelecek 5 yılda yangın söndürme filosu, ağırlıklı olarak yerli ve milli kaynaklardan temin edilecek 41 hava aracı ile daha da güçlendirilecek.

Yerli ve milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek ve 4 ton su atma kapasitesine sahip 10 helikopter için de TUSAŞ ile 208 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 1546 arazöz, 2 bin 456 ilk müdahale aracı ve diğer iş makineleriyle toplam 4 bin 981 kara aracı sahada olacak. Bu sayı 2002’de 1107 iken 21 yılda 4 kat artırılmış oldu.

Orman yangınlarıyla mücadelede 25 bin orman personeli ve 462 kişilik Orman Arama Kurtarma Timi de (ORKUT) kara gücünün asli aktörleri olarak görev yapacak.