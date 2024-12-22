Yeni yasa ile yetkisiz çakar kullananlar yüzde 67 azaldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, yılbaşından 19 Aralık'a kadar düzenlenen ”Çakar Denetimleri”nde 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Yerlikaya yenilenen kanunla birlikte çakar kullanımının azaldığını şöyle ifade etti:

“30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısı %67 oranında azaldı. Azalmaya da devam ediyor. 7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte; yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) %67 oranında azaldı."

Yetkisiz çakar kullanan sürücülere cezalar artıyor

Yerlikaya, yeni yasa ile birlikte “Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar"ı da şöyle açıkladı:

????Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,

????Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

????Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

????Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Kurallara uymayan 449 bin 734 sürücüye trafik cezası

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen trafik uygulamalarında ise 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi.

Hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı.