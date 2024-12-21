Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, geç kalmış bir ihtiyaçtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da STK Temsilcileriyle Buluşma programında konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin siyaset felsefesinde ayrımcılığa yer olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sandıktan birinci çıkmak elbette önemlidir. Ama asıl olan milletin hayır duasını alabilmektir. Hizmet için gece gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur. Kimseyi inancından, tercihinden, siyasi partisinden dolayı dışlama yoktur"

"85 milyonluk devasa bir aileyiz"

"Etnik kökeni, dünya görüşü, sandıktaki görüşü ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi bizim özbeöz kardeşimiz, canımızın bir parçasıdır. 85 milyonluk devasa bir aileyiz. Vatanımız bir, bayrağımız bir, İstiklal Marşımız bir, acımız bir, sevincimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz birdir. Allah'ın izniyle bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez".

"Yeni anayasa idaremiz güçlüdür, diridir, dinamiktir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın gereğine vurgu yaparak, "Muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacımız var. Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak adım Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır. AK Parti ve Cumhur ittifakının da yeni anayasa idaresi güçlüdür, diridir, dinamiktir" ifadelerini kullandı.

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