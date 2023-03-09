AK Parti 7'nci Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklarını tamamladı. 21 kanunda yapılan değişiklikle 49 maddeden oluşan teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Buna göre 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek.

Bunun için hükümlü kadının cezasının 10 yıldan az olması gerekecek. Kararı cumhuriyet başsavcılıkları verecek, her defasında 6 ayı geçmemek üzere erteleme 4 kez uzatılabilecek.

Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında ara bulucu zorunluluğu

Teklife göre, kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu olacak.

Ayrıca ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da zorunlu ara buluculuk kapsamına alınıyor.

Bağımlı hükümlüye zorunlu tedavi geliyor

Düzenlemede uyuşturucu suçlarına ilişkin hükümlerin de kapsamı genişletiliyor.

Sentetik uyuşturucu ve türevleri, ilgili madde kapsamına eklenerek imal ve ticaretinde cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılıyor.

Ayrıca uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getiriliyor.

Tedavi için özel cezaevleri kurulabileceği gibi mevcut cezaevlerinin bir kısmı da bu amaç için ayrılabilecek.

Düzenleme ile göçmen kaçakçılığı suçunda da cezalar artırılacak. Alt sınır 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Hakim kararı olmadan haciz işlemi yapılamayacak

Teklifin yasalaşmasıyla 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak.

Hakim onayı olmadan haciz gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro aidatı alınmayarak mali olarak desteklenecek.