Bazı gazete ve internet siteleri, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadırlara elektrik faturası kesildiği iddiasında bulundu.

Haberlere yalanlama; 21 dağıtım şirketinin çatı kuruluşu Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nden (ELDER) geldi.

Depremzedelere herhangi bir faturalandırma yapılmasının söz konusu olmadığının altını çizildi. Çadır ve konteyner evlere elektrik şebekesinin takibini sağlamak için sayaç bağlandığı belirtildi.



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nden yapılan açıklamada, önceliklerinin bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak olduğu belirtildi.

Olası sorunlara anında çözüm için AFAD kriz merkezlerinde 24 saat yönetici bulundurulduğu da vurgulandı.