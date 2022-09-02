Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu yurdun kuzey kıyı kesimlerinin yağışlı kalan kesimlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltan sıcaklıkların yeni hafta ile birlikte 30 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü yurdun kuzey kıyı kesimlerinde görülecek yağışların hafta içi etkisini kaybedeceği ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların yeni haftada Ankara'da 23, İstanbul ve Samsun'da 24, Antalya'da 29, Diyarbakır'da 33, İzmir'de 30 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.