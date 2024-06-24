Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.06.2024 04:51

Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' görüşmelerine bayram sonrasında devam edecek. Kurtulmuş, öncelikle Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversite yöneticileri ile bir araya gelecek.

Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'yeni anayasa' çalışmaları Kurban Bayramı'nın hemen ardından devam edecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmelerini sürdürecek.

Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başladı.

Kurtulmuş, grubu bulunmayan partilerle görüşmeyi sürdürecek

Meclis Başkanı Kurtulmuş daha sonra Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan 8 partiden 5'inin yöneticisi ile bir araya geldi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından da grubu olmayan 3 siyasi parti ile görüşecek.

Numan Kurtulmuş daha sonra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile bir araya gelecek. Yeni ve sivil anayasaya ilişkin görüşlerini alacak.

Bu arada siyasi partilerin, yeni ve sivil anayasa konusunda tekliflerini olgunlaştırması bekleniyor. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında içeriğe dair görüşmelere geçilmesi hedefleniyor. 

ETİKETLER
Kurban Bayramı Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir'deki Türk İş Dünyası Buluşması'nda konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:34
Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 5-10 derece üstüne çıkacak
04:02
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
03:49
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
02:54
Batman'da anız yakanlara ceza geliyor
02:51
4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet "yüz giydirme" işlemiyle aydınlatıldı
02:16
Şanlıurfa'da korkutan çatı yangını
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
Mardin'de yangında hayatını kaybedenlerin yakınları DEM'li vekile tepki gösterdi
Mardin'de yangında hayatını kaybedenlerin yakınları DEM'li vekile tepki gösterdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ