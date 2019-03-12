Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının bindiği helikopter 25 Mart 2009’da düştü. Enkazına 3 gün sonra ulaşılabilen helikopterde, Yazıcıoğlu ve arkadaşları hayatını kaybetti.

Enkazın bulunamamasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. 9 kamu görevlisi hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan hüküm kurulması istendi. Sanıklar için 9 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Helikopterin düşmesiyle ilgili kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı.

Enkaz bölgesinin olası haritası geç oluşturuldu

İddianamede, gazeteci İsmail Güneş’in konuşmalarına atıf yapıldı. Helikopterin 15.03'te düştüğü ancak Güneş'in, 15.26'da acil servis ile ilk telefon görüşmesini yaptığı belirtildi.

İddianameye göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) saat 16.00'ya kadar yer tespit çalışması yapmadı ve enkaz bölgesinin olası haritası geç oluşturuldu.

Jandarmanın ve Emniyetin TİB temsilcileri iddianamede şüpheli olarak yer aldı. FETÖ bağlantısı nedeniyle TİB, KHK ile Ağustos 2016 da kapatıldı.

“Beklenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmadı”

Helikopter düştüğünde Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olan Gürsel Aktepe için iddianamede, “Beklenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmadı, süreçte uzama ve aksaklıklara yol açtı.” denildi.

15 Temmuz gecesi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan Aktepe, meslekten ihraç edildi, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

Davanın görülmesine Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayın suikast olup olmadığına ilişkin iddialar ise, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Haber: Köksal Akpınar