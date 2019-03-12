Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Sahte bir senetle icra takibi yapmakla suçlanan Yavaş düzenlediği basın toplantısında bahsi geçen senetteki imzanın sahte olduğunu öne sürdü.

İddialara ilişkin hakkında onanmış bir ceza davası olmamasını masumiyetinin kanıtı olarak sunan Yavaş, hakkında icra mahkemesinin verdiği tazminat cezası kararını da kabul etti.

Yavaş senet konusunda ihtilaflı olduğu şahıs hakkında bir takım iddialar ortaya attı.

Yavaş’ın sahtecilikle suçladığı kişinin avukatı da açıklama yaparak “Mansur Yavaş ile karşılıklı olarak hukuki belgeler üzerinden kamuoyu huzurunda tartışmaya hazırım.” dedi.

Kaynak: TRT Haber