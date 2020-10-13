Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.

#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.



Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde pic.twitter.com/XXD3KY7946 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 13, 2020