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Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut'un yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.
Etiketler: yatırım ofisi başkanlığı Salim Arda Ermut resmi gazete recep tayyip erdoğan Ahmet Burak DağlıoğluSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 03:14
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