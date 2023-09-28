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HABER GİRİŞ
28.09.2023 11:05
, 28.09.2023 11:08
SON GÜNCELLEME
28.09.2023 11:08
Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu TRT Haber'de
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtlıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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