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Gündem
TRT Haber 28.09.2023 10:50

Hac kuraları en geç kasım ayının başında çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gelecek yıl Hac yolculuğuna Türkiye'den 85 bin hacı adayının uğurlanacağını kaydederek, kuraların ekim sonu veya kasım başında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Hac kuraları en geç kasım ayının başında çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Haber özel yayınında soruları cevapladı, gündemi değerlendirdi.

2024 Hac yolculuğu için başvuruların devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Müracaatlar bittikten bir müddet sonra ki öyle zannediyorum çok geciktirmeyeceğiz. Belki kasımın başlarında, belki ekimin sonlarında kura çekimi merasimimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Hacca gitmek için geçmiş yıllarda müracaat eden kişi sayısının yaklaşık 2,5 milyon olduğunu aktaran Erbaş, "Bu yıl ne kadar olacak ona bakacağız. Onlar içinden 85 bin kadar kardeşimize kura çıkacak" diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları lanetliyorum"

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıları lanetleyene Erbaş, İslam dininde kutsallara hakaret etmenin olmadığını söyledi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı hareketleriyle Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları her zaman olduğu gibi buradan da lanetliyorum. Bu kabul edilebilir değil bizim inancımızda. Hangi dine hangi inanca sahip olursa olsun insanlar onların kutsallarına hakaret etmek kutsallarına saldırmak kesinlikle yasaktır."

"Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye çalışacağız"

Erbaş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçen TRT Diyanet Çocuk kanalının önemine de dikkat çekti.

"TRT Diyanet Çocuk kanalında bizim değerlerimize uygun inancımıza uygun medeniyetimize uygun kültürümüze uygun çizgi filmlerle bundan sonra çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye çalışacağız."

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