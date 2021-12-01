Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'da görevli hudut birlikleri, İran'dan yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/4bYZ89NfZK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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